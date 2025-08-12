نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الدحيل القطري وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري نظيره سباهان أصفهان الإيراني مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب "عبد الله خليفة"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الدحيل وسباهان أصفهان، وذلك بدوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الدحيل ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا للنخبة

تبدأ أحداث مباراة الدحيل ضد سباهان أصفهان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا للنخبة

يمكنكم مشاهدة مباراة الدحيل ضد سباهان أصفهان مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق من اليمنى حسن العيدروس.