نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن خلال الساعات الماضية انتشرت أخبار تشير إلى استمرار وسام أبوعلي رفقة النادي الأهلي، بعد فشل نادي كولومبوس الأمريكي في سداد قيمة الصفقة للنادي الأهلي وعدم قيد اللاعب حتى الأن في قائمة الفريق الأمريكي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" تواصلنا مع مصادر بالنادي الأهلي وعلمنا أن اللاعب مسجل في قائمة الأهلي وفي حال فشل النادي الأمريكي في تسجيله لحين غلق باب القيد فالأهلي محتفظ بحقه في اللاعب".

واضاف:" مسؤولو نادي كولومبوس الأمريكي تواصلوا منذ أيام مع النادي الأهلي وأكدوا على إتمام الصفقة خلال الأسبوع الجاري".

واختتم:" في حال فشل إنتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي وتم غلق القيد في أمريكا فسيعود اللاعب للتدريبات وسيتم إعداد برنامج تدريبي خاص لتجهيزه للمباريات".