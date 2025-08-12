نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي مهدد بخسارة نجميه أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن الثنائي ياسين مرعي وأحمد رضا لاعبا النادي الأهلي، سيخضعان لفحوصات طبية صباح الثلاثاء قبل مران الفريق.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" حصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعدما خاض الفريق مرانه أمس في الثالثة عصرًا".

وأضاف: "يعاني الثنائي من إصابات عضلية وسيتم تحديد موقفهم من التدريبات الجماعية ومباراة فاركو المقبلة بناءًا على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها الفريق".