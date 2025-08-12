نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد أحمد سيد زيزو: حان وقت الحساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد مصطفى والد زيزو لاعب النادي الأهلي، أن الآن جاء وقت الحساب وأنه تم الترفع كثيرًا عن الرد على الاساءات التي تعرضوا لها من جمهور نادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بلس 90": "الأمور تجاوزت الحدود وكان هناك مراعاة لتاريخ زيزو مع الزمالك خلال 6 سنوات، ولكن هناك أعضاء من مجلس إدارة الزمالك قاموا بتحريض الجمهور للإساءة للاعب، ولذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية".

وواصل: "تم صياغة البلاغ منذ الأمس، وتجميع العديد من الفيديوهات، وتقديم كافة المستندات للنيابة العامة".