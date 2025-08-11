نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة الله محمد تنافس على برونزية الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية بالصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنافس منة الله محمد لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو على حصد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب العالمية المقامة خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس في مدينة تشنجدو بالصين.

وخسرت البطلة منة الله محمد أمام بطلة الصين في نصف نهائي دورة الألعاب العالمية حيث أظهرت شجاعة كبيرة وأداءً قويًا أمام منافسة من أقوى لاعبات العالم، واستطاعت أن تنافسها نقطة بنقطة حتى اللحظات الأخيرة.

وتخوض منة الله غدا الثلاثاء مباراة تحديد المركز الثالث وعينها على حصد الميدالية البرونزية ورفع علم مصر عاليًا على منصة التتويج.

تضم البعثة اللاعبة منة الله محمد في منافسات وزن 70 كجم واللاعب الحسين وهدان في منافسات وزن 85 كجم، فيما يرأس البعثة الرائد أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة الاتحاد ويقود الفريق فنيًا الكابتن رامي كامل.

ويدير منافسات الووشو كونغ فو في دورة الألعاب العالمية بالصين المحاسب شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتواجد في هذا المنصب.