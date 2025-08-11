نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف توفيق مديرا فنيًا لسلة سموحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى سموحه عن اختيار أشرف توفيق للعمل

مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى خلفا لفادى هانى الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه.

وجاء التعاقد مع أشرف توفيق فى وجود الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس النادى وكلا المحاسب رامى فتح الله وأشرف مختار والدكتورة ماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة واللواء زكى حجازي مدير النشاط الرياضى.

وعقد اليوم أشرف توفيق المدير الفنى للفريق اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني والإدارى وقاد تدريب الفريق.