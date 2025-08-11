نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NBA وFIBA يطلقان أول معسكر تاريخي لكرة السلة بشرق إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في حدث رياضي غير مسبوق، أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) والاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) عن تنظيم أول معسكر "كرة السلة بلا حدود" (BWB) في تاريخ شرق إفريقيا، حيث تستضيف العاصمة الرواندية كيغالي النسخة الحادية والعشرين من المعسكر خلال الفترة من 23 إلى 26 أغسطس المقبل، على ملعب "بيتي ستاد".

ويجمع المعسكر 60 من أفضل اللاعبين واللاعبات تحت 18 عامًا من مختلف دول القارة، لتلقي تدريبات احترافية بإشراف نخبة من مدربي ولاعبي الـNBA والـWNBA وFIBA، إلى جانب أساطير اللعبة، مع التركيز على صقل المهارات الفنية، وتنمية القدرات القيادية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمشاركين.

وقالت كلير أكامانزي، الرئيسة التنفيذية لـNBA إفريقيا: "يواصل معسكر كرة السلة بلا حدود توفير منصة ذهبية للمواهب الإفريقية الشابة لمواصلة تطويرهم والوصول إلى أعلى المستويات، ونسخة رواندا تأتي في وقت يشهد فيه شرق إفريقيا زخمًا متصاعدًا حول اللعبة."

من جانبها، أوضحت كيمبرلي غوشيه، رئيسة وحدة اللاعبين في FIBA، أن اختيار رواندا يعكس مكانتها المتنامية على الساحة الإفريقية، خاصة بعد استضافتها بطولات بارزة مثل التصفيات المسبقة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026، وأربعة نهائيات لدوري كرة السلة الإفريقي (BAL) بين 2021 و2024، إلى جانب بطولات AfroBasket لفئتي تحت 16 عامًا.



ومنذ انطلاق البرنامج عالميًا عام 2001، شارك فيه أكثر من 4،600 لاعب ولاعبة من 144 دولة، ونجح 142 منهم في الوصول إلى الـNBA أو الـWNBA، من بينهم نجوم عالميون مثل جويل إمبيد وباسكال سياكام. وعلى الصعيد الإفريقي، تخرّج من نسخ BWB إفريقيا 14 لاعبًا ولاعبة وصلوا لأعلى المستويات، إضافة إلى 72 لاعبًا شاركوا في دوري كرة السلة الإفريقي خلال مواسمه الخمسة الأولى.

بهذا الحدث، ترسّخ NBA وFIBA مكانة شرق إفريقيا كمحطة رئيسية لاكتشاف وصقل المواهب، في خطوة من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة لجيل جديد من نجوم اللعبة في القارة السمراء.