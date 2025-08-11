نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يستقبل الأستاذ محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل اليوم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور الأستاذ حازم الرجال، أمين الصندوق، والأستاذ جاسر شمس، المدير التنفيذي للنادي.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشؤون الإنشائية والرياضية والاجتماعية للنادي، وفي مقدمتها آخر المستجدات والأعمال التي تُجرى حاليًا بمشروع المرحلة الثانية لفرع سموحة، وأعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب النجيل الصناعي بالفرع.



وأشاد معالي الوزير بالدور التاريخي والجماهيري لنادي الاتحادالسكندرى، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار الدعم والتنسيق من أجل إنجاز مشروعات المرحلة الثانية لفرع سموحة و أستكمال وتطوير منشآت النادى.

من جانبه، توجه الأستاذ محمد سلامة بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير على دعمه المتواصل وتعاونه المثمر مع النادي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية في دفع مسيرة النادي نحو المزيد من الإنجازات، خاصة في ملف إنشاءات فرع سموحة الذي يمثل أحد أهم الموارد المستقبلية للنادي خلال المرحلة المقبلة.