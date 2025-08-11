نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمومية الإسماعيلي تهدد النادي باستمرار إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق النادي الإسماعيلي، الجمعية العمومية الغير عادية للنادي، المقرر لها غدا، الثلاثاء، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة نصر أبو الحسن.

وعلمنا من مصادرنا، أن موقف النادي في أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصبح محاط بالغموض بسبب الدعوة لعمومية سحب الثقة.

وأكد المصدر، أنه في حال سحب الثقة سيتم تعطيل كافة أمور النادي بما فيها ملف القرض، المقدم من مجلس الإدارة الحالي، للمساعدة في حل أزمة إيقاف القيد.

وشدد المصدر على أن كافة أمور النادي سيتم تعطيلها، خاصة وأن النادي سيدار من لجنة ثلاثية، تضم المدير المالي والمدير التنفيذي والمدير الرياضي، وذلك لتسيير الأعمال فقط، دون الحق في التوقيع على أي قرارات أو مستندات تحدد مصير النادي.

ونادت الكثير من الأصوات المحبة والداعمة للإسماعيلي، بضرورة الالتفاف حول النادي دون النظر للمصالح الشخصية، مطالبة بعدم المشاركة في العمومية الغير عادية، وذلك من أجل استعادة هيبة الدراويش واستقرار النادي والابتعاد عن تجميد مصالح النادي.