أتلتيكو مدريد يتعاقد مع راسبادوري
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تعاقده مع المهاجم الإيطالي جياكومو راسبادوري قادما من نادي نابولي الإيطالي، في صفقة لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن راسبادوري، البالغ من العمر 25 عاما، وقع على عقد لمدة 5 سنوات، يمتد حتى صيف 2030.
وكان المهاجم الإيطالي انضم إلى نابولي في صيف عام 2022 قادما من ساسولو، وخلال مسيرته مع نابولي شارك في 109 مباريات، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 10 تمريرات حاسمة، كما فاز معه بالدوري الإيطالي موسم (2024 - 2025).
يشار إلى أن أتلتيكو مدريد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد ثاني الترتيب، و12 نقطة عن برشلونة المتوج باللقب.
