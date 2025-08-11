تتويج فريق اتحاد دغمر بطلا لدوري الهواة «شجّع فريقك» وفريق الملدة وصيفا

توج فريق اتحاد دغمر من محافظة مسقط بطلا لبطولة دوري الهواة «شجع فريقك» للفرق الأهلية 2025م، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الملدة من محافظة جنوب الباطنة بالضربات الترجيحية بعد انتهاء التوقيت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/‏2 في المرحلة الثالثة والأخيرة من المنافسات، والتي أقيمت مساء امس الاول على ملعب استاد السيب الرياضي. رعى المباراة النهائية سعادةُ السّيد سليمان بن حمود البوسعيدي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم، الذي قام بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وأعضاء الاتحاد العُماني لكرة القدم. واتسمت المباراة بأجواء تنافسية مثيرة بين الفريقين، حيث افتتح اتحاد دغمر التسجيل في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول برأسية متقنة من اللاعب عبد الله الغماري، وفي الدقيقة الـ66 من الشوط الثاني أدرك فريق الملدة التعادل بتسديدة قوية من لاعبه أيوب البوسعيدي، قبل أن يضيف زميله يوسف ثاني الهدف الثاني برأسية إثر ركلة ركنية.لكن اتحاد دغمر لم يستسلم، ليعود ويحرز هدف التعادل عبر تسديدة قوية من اللاعب لؤي الغزيلي، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.وفي ركلات الترجيح، تألق حارس اتحاد دغمر عبدالله الغماري بشكل لافت، بعدما تصدى لثلاث ركلات حاسمة، مانحًا فريقه لقب البطولة عن جدارة. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق حدري بلاد من محافظة جنوب الشرقية من الفوز على فريق الغشبة من محافظة شمال الباطنة بنتيجة 1/‏2، ليحصد المركز الثالث، فيما حل الخاسر في المركز الرابع.وشهدت البطولة التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحاد العُماني لكرة القدم، منافسات قوية وتفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا منذ انطلاقتها في المرحلة الأولى على مستوى الأندية والولايات والمراكز الرياضية، حيث برز العديد من المواهب الكروية الشابة. وأقيمت المرحلة الثانية على مستوى المحافظات، قبل أن تختم المنافسات في المرحلة الثالثة التي جمعت الفرق الفائزة على مستوى المحافظات، حيث لعبت بنظام خروج المغلوب مع الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.