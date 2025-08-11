تكريم الفائزين فـي منافسات محالبة الإبل بولاية طاقة

طاقة ـ العُمانية: احتُفل يوم امس في ولاية طاقة بمحافظة ظفار بتكريم الفائزين في منافسات مسابقة «محالبة الإبل»، التي نظمها مكتب والي طاقة بالتعاون مع الاتحاد العُماني لسباقات الهجن. وأُقيمت منافسات المسابقة في 20 يونيو الماضي بمشاركة 74 ناقة من الإبل العُمانية الأصيلة والضرايب، ضمن فئات «الفطر» و»الثنو» و»البكر».

وشهدت المسابقة منافسة قوية، وسُجّل المجموع الكلي لأعلى كمية حليب للناقة الواحدة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدى ثلاثة أيام؛ إذ فازت في فئة (الفطر) للنوق العُمانية الأصيلة الناقة «آرول» لصاحبها سعيد كيرداس الشحري بـ73.910 كيلوجرام، وفي فئة (الثنو) الناقة «انزحيت» لصاحبها يحيى بن أحمد المعشني بـ58.570 كيلوجرام، وفي فئة (البكر) الناقة «غزالة» لصاحبها ماجد بن أحمد عامر جيد بـ58.190 كيلوجرام.

أما في فئة الضرايب (بكر) فقد حققت المركز الأول الناقة «كزه» لصاحبها سالم بن محمد المعشني بـ44.500 كيلوجرام، وفي فئة (الفطر) الناقة «مذهولة» لصاحبها أحمد بن علي المعشني بـ66.480 كيلوجرام، وفي فئة (الثنو) الناقة «غزالة» لصاحبها شاكر بن سالم المشيخي بـ43.340 كيلوجرام.

وأكد سعادة الشيخ طارق بن خالد الهنائي والي طاقة راعي المناسبة أن المسابقة تمثل فرصة للحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الثقافي، وتشجيع أبناء الولاية على الاستثمار المستدام في تربية الإبل، لما تمثله من قيمة تاريخية وحضارية في المجتمع العُماني.

واشتمل برنامج الحفل على عرض مرئي لمقتطفات من المسابقة، وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئاتها، إضافة إلى تكريم الجهات المتعاونة والمساهمة في إنجاح الفعالية.