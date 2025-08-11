اليوم .. السيب يلاقي أهلي سداب فـي نهائي دوري الناشئين للهوكي

تختتم اليوم منافسات دوري الناشئين للهوكي «تحت 18 عاما» على ملعب هوكي عُمان بولاية العامرات حيث يلتقي في المباراة النهائية نادي السيب مع نادي أهلي سداب في الساعة الثامنة مساء تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين مصيرة والاتحاد في الساعة السادسة مساء. وجاء تأهل نادي السيب بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على فريق الاتحاد بركلات الترجيح 3/‏1. كما تأهل نادي اهلي سداب للمباراة النهائية بعد فوزه على مصيرة بخماسية نظيفة في مباراة الدور النصف النهائي.

