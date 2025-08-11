ختام دور المجموعات للبطولة المدرسية للألعاب الشاطئية

تصوير ـ يوسف السيابي :

أسدل الستار على دور المجموعات في البطولة المدرسية للألعاب الشاطئية الرابعة والتي ينظمها الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بالتعاون مع اللجان الرياضية بالمديريات التعليمية ومجموعة أوكيو الشريك الاستراتيجي للاتحاد، والاتحاد العماني للكرة الطائرة والاتحاد العماني لكرة اليد.

تحديد المتأهلين

وشهد اليوم الثاني إقامة مباريات الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات، وعلى ضوئها تحدد المتأهلون إلى المربع الذهبي، حيث تأهلت تعليميات جنوب الشرقية ومسقط وظفار وشمال الباطنة إلى مربع الذهب لمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية، بينما تأهلت كل من تعليمية مسقط وتعليمية شمال الباطنة وتعليمية الداخلية وجنوب الشرقية إلى المربع الذهبي لمسابقة كرة اليد الشاطئية.

نتائج كرة اليد الشاطئية

شهدت منافسات مسابقة كرة اليد الشاطئية إثارة كبيرة في الجولتين الثانية والثالثة من خلال إقامة (٦) مباريات، حيث فازت تعليمية مسقط على تعليمية ظفار بنتيجة ٠/‏‏٢، وبنفس النتيجة فازت تعليمية الداخلية على تعليمية مسندم. وأنتهى اللقاء الثالث بفوز تعليمية شمال الباطنة على تعليمية شمال الشرقية بنتيجة ٠/‏‏٢ ، بينما خطفت تعليمية جنوب الشرقية الفوز في اللقاء الرابع على تعليمية جنوب الباطنة بنتيجة ٠/‏‏٢ . وحققت تعليمية مسقط الفوز على تعليمية الداخلية ٠/‏‏٢، وأنتهى اللقاء الأخير بفوز تعليمية ظفار على تعليمية مسندم بنتيجة ١/‏‏٢ بالرميات الترجيحية.

كرة الطائرة الشاطئية

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية أقيمت (١٠) مباريات، حيث فازت تعليمية جنوب الشرقية على تعليمية الوسطى بشوطين نظيفين، وبنفس النتيجة فازت تعليمية ظفار على تعليمية شمال الشرقية، وحقق فريق تعليمية شمال الباطنة الفوز على تعليمية جنوب الباطنة بشوطين دون مقابل، كما حققت تعليمية مسقط الفوز على تعليمية مسندم بنفس النتيجة. وفازت تعليمية جنوب الشرقية على تعليمية الداخلية بشوطين نظيفين، وانتهى لقاء تعليمية ظفار مع تعليمية الوسطى بفوز الأول بشوطين نظيفين، وبنفس النتيجة فازت تعليمية شمال الباطنة على تعليمية مسقط، وحققت تعليمية جنوب الباطنة الفوز على تعليمية مسندم، وانتهى اللقاء المثير بين تعليمية ظفار وتعليمية الداخلية بفوز الأول بشوطين مقابل شوط، وانتهت آخر مباريات دور المجموعات بفوز تعليمية شمال الشرقية على تعليمية الوسطى بشوطين نظيفين.

راحة وسياحة

سيكون اليوم الثلاثاء راحة لجميع الفرق المشاركة، وسوف يكون هناك برنامج سياحي ترفيهي اعدته اللجنة المنظمة لزيارة المغسيل وعين جرزيز وسوق الحافة.