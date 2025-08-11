نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بوزارة الرياضة يكشف مصير عمومية الإسماعيلي لسحب الثقة من مجلس أبو الحسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر في وزارة الشباب والرياضة، موقف الجمعية العمومية الغير العادية للنادي الإسماعيلي، المقرر لها غدا، الثلاثاء، لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي، برئاسة نصر أبو الحسن.

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "نتمتى استعادة النادي الإسماعيلي لمكانته ونعمل على توفير كل سبل النجاح لمجلس إدارة النادي من أجل مساعدته لإنقاذ النادي من أزماته الحالية".

وأضاف: "الدولة ترغب في استقرار الإسماعيلي وتحترم الجمعية العمومية له، ويستقبل النادي غدا الأعضاء للتصويت على استمرار المجلس من عدمه، وتتم عملية الفرز حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية، بينما في حال عدم اكتمال النصاب سيستمر المجلس في مكانه وسيعمل على استكمال ما بدأه من خطوات لحل أزمات النادي".

وأتم: "كافة قيادات وزارة الشباب والرياضة بقيادة دكتور أشرف صبحي تعمل على توفير كافة سبل النجاح لإعادة الاستقرار داخل الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة".