انطلاق النسخة الـ 4 من بطولة ظفار الدولية للدراج ريس الرملي

مرباط ـ العُمانية : انطلقت على شاطئ الدمر بولاية مرباط فعاليات النسخة الرابعة من بطولة ظفار الدولية للدراج ريس الرملي 2025، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، ضمن فعاليات خريف ظفار لهذا العام. وتستمر البطولة حتى الـ 12 من أغسطس، بمشاركة أكثر من 60 متسابقًا من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يتنافسون في ثماني فئات. وقال الشيخ أحمد بن علي آل حفيظ رئيس نادي ظفار لرياضة المحركات: إنّ بطولة ظفار الدولية للدراج الريس الرملي، التي تُقام ضمن فعاليات موسم خريف ظفار، وصلت في نسختها الرابعة إلى مستوى متقدّم من خلال أعداد المشاركين وتنوع فئات السباق، مؤكّدًا أنّها أصبحت من الفعاليات الرئيسة في الموسم السياحي بالمحافظة. وأضاف أنّ البطولة تشمل على ثماني فئات وهي، وكالة 6 أسطوانات مخفف(NA)، ووكالة 8 أسطوانات مخفف(NA)، و 6 أسطوانات غاز، و 8 أسطوانات غاز، وفئة المفتوح، وفئة الوكالة مفتوح، وفئة «البرو» مفتوح، بالإضافة إلى فئة «البيكاب» التي استحدثت لأول مرة هذا العام إلى جانب فئة الغاز. وتأتي هذه البطولة كإضافة نوعية لفعاليات خريف ظفار، مبرزة مكانة المحافظة كوجهة سياحية ورياضية متميزة، خصوصًا في رياضات المحركات التي تشهد إقبالًا متزايدًا في سلطنة عُمان والمنطقة.
