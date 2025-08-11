نادي نـزوى يتعاقد مع المصري أكرم عبدالمجيد لقيادة الفريق الكروي الأول

نـزوى ـ من سالم السالمي:

أعلن نادي نـزوى رسميًا عن تعاقده مع المدرب المصري أكرم محمود عبد المجيد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي 2025/‏‏2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء الفريق في دوري الدرجة الأولى. وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور خلفان بن حمد الزيدي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء من مجلس الإدارة ومدير الفريق الأول عماد المنذري ورئيس وأعضاء لجنة المسابقات، ولجنة اختيار اللاعبين بالنادي. وعقب توقيع العقد حضر المدرب برفقة أعضاء من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول مباراة فريقي النجوم ووادي كلبوه، وفريقي الاتحاد الغربي والتضامن ضمن منافسات دوري ربع النهائي لدوري الدرجة الأولى بالنادي والتي أسفرت عن تأهل فريقي النجوم والاتحاد الغربي للدور نصف النهائي حيث دوّن بعض الملاحظات عن لاعبي الفرق إيذانا ببدء مهماته الرسمية.

وقال خلفان بن حمد الزيدي رئيس مجلس إدارة نادي نزوى: إن التعاقد مع المدرب أكرم عبدالمجيد جاء بعد المفاضلة بين عدد من المدربين الوطنيين والأجانب، ونظير الخبرة التي يتمتع بها ومعرفته بالدوري العماني، حيث يمتلك سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات كلاعب ومدرب.

بدأ المدرب أكرم عبدالمجيد مسيرته كلاعب في نادي بلدية المحلة، ثم لعب لأندية الزمالك، والقناة، وجولدي ويُعد الهداف التاريخي لكأس مصر ونادي بلدية المحلة، حيث سجل 75 هدفًا في الدوري المصري الممتاز، و80 هدفًا في دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 22 هدفًا في الأدوار الإقصائية لكأس مصر. كما فاز ببطولة كأس مصر مع الزمالك عام 1999، وبطولة الكأس الأفروآسيوية عام 1998 وكأس الاتحاد المصري مع القناة عام 2000. على الصعيد الدولي، مثل منتخب مصر الأول والأوليمبي والعسكري، وسجل هدفين مع المنتخب الأول.

كمدرب قاد نادي صحم في دوري عمانتل، بالإضافة إلى العديد من الأندية المصرية والعربية، وحقق إنجازات بارزة، وقاد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا.

يحمل أكرم عبدالمجيد مؤهلات علمية مرموقة تشمل بكالوريوس تربية رياضية، والرخص الدولية (A، B، C) من الاتحاد الأفريقي، إلى جانب دورات متقدمة في التدريب من الأكاديمية العربية العلمية.

يذكر أن إدارة نادي نـزوى تعاقدت مع المدرب عماد بن عوض المنذري ليكون مديرا للفريق الأول، والمدرب محمد أولاد ودير مدربا للحراس، وأحمد بن سالم الصباحي مسئولا للمهام وينتظر أن يعلن في الأيام القادمة عن مجموعة من التعاقدات مع اللاعبين المحليين والأجانب.