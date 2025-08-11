إثارة كبيرة فـي افتتاح منافسة البطولة المدرسية للألعاب الشاطئية

شهدت الجولة الأولى من البطولة المدرسية للألعاب الشاطئية إثارة كبيرة في منافسات مسابقتي كرة اليد الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية، التي ينظمها الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية بمحافظة ظفار، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري داعم للفرق المشاركة.

في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، أُقيمت ست مباريات ضمن الجولة الأولى؛ حيث فازت تعليمية جنوب الشرقية على تعليمية ظفار بشوطين نظيفين، وبالنتيجة ذاتها تفوقت تعليمية الداخلية على تعليمية شمال الشرقية. وفي اللقاء الثالث، تغلبت تعليمية شمال الباطنة على تعليمية مسندم بشوطين دون مقابل، كما فازت تعليمية مسقط على تعليمية جنوب الباطنة بالنتيجة نفسها في المباراة الرابعة. وأسفر اللقاء الخامس عن فوز تعليمية جنوب الشرقية على تعليمية شمال الشرقية بشوطين نظيفين، فيما اختتمت الجولة بفوز تعليمية الداخلية على تعليمية الوسطى بنفس النتيجة. أما في منافسات كرة اليد الشاطئية، فقد أُقيمت أيضًا ست مباريات، شهد بعضها حسم النتيجة عبر الرميات الترجيحية. حيث فازت تعليمية شمال الباطنة على تعليمية جنوب الباطنة بنتيجة (1/‏‏2) بعد مباراة مثيرة، وتغلبت تعليمية جنوب الشرقية على تعليمية شمال الشرقية (0/‏‏2)، وبالنتيجة نفسها فازت تعليمية مسقط على تعليمية مسندم. كما فازت تعليمية الداخلية على تعليمية ظفار (0/‏‏2)، وكررت تعليمية جنوب الشرقية النتيجة نفسها أمام تعليمية شمال الباطنة. واختُتمت الجولة بفوز تعليمية جنوب الباطنة على تعليمية شمال الشرقية (1/‏‏2) برميات الترجيح.

الكرة الطائرة الشاطئية

تُستأنف منافسات الكرة الطائرة الشاطئية صباح الاثنين بإقامة ست مباريات في الجولة الثانية حيث يلتقي فريق تعليمية مسقط مع تعليمية ظفار، ويواجه فريق تعليمية الداخلية نظيره من تعليمية مسندم، فيما يجمع اللقاء الثالث بين تعليمية شمال الباطنة وتعليمية شمال الشرقية. وتلتقي تعليمية جنوب الشرقية مع تعليمية جنوب الباطنة في المباراة الرابعة، بينما تجمع الخامسة بين تعليمية مسقط وتعليمية الداخلية، وتُختتم الجولة بلقاء تعليمية مسندم مع تعليمية ظفار.

كرة اليد الشاطئية

وتُقام يوم الاثنين عشر مباريات في منافسات كرة اليد الشاطئية؛ حيث تشهد الفترة الصباحية لقاء تعليمية جنوب الشرقية مع تعليمية الوسطى، وتعليمية شمال الشرقية مع تعليمية ظفار، ويجمع اللقاء الثالث بين تعليمية شمال الباطنة وتعليمية جنوب الباطنة، ثم مواجهة تعليمية مسقط مع تعليمية مسندم، يعقبها لقاء تعليمية جنوب الشرقية مع تعليمية الداخلية، وتُختتم الفترة الصباحية بمباراة تعليمية الوسطى مع تعليمية ظفار.

وتشهد الفترة المسائية أربع مباريات ضمن الجولة الثالثة؛ حيث يلتقي فريق تعليمية شمال الباطنة مع تعليمية مسقط، وتلتقي تعليمية جنوب الباطنة مع تعليمية مسندم، فيما يواجه فريق تعليمية شمال الشرقية نظيره من تعليمية الوسطى، وتُختتم منافسات اليوم بمباراة تعليمية ظفار أمام تعليمية الداخلية.