تأهل الأرياف والرائد لنهائي دوري الدرجة الأولى بنادي الرستاق

الرستاق ـ من سيف الغافري:

تأهل فريق الأرياف وفريق الرائد إلى نهائي دوري الدرجة الأولى بنادي الرستاق، حيث تغلب فريق الأرياف على فريق المسفاة بركلات الترجيح بعد مباراة دراماتيكية مثيرة حيث تمكن فريق الأرياف من حسم نتيجة الشوط الأول لصالحه بعد أن سجل هدف التقدم في الدقيقة (٢٠) بواسطة اللاعب زهير الحسني، وأضاف اللاعب محمود السلماني الهدف الثاني في الدقيقة (٢٥) وحاول فريق المسفاة في أكثر من مناسبة الوصول لمرمى الأرياف لكن محاولاته لم يكتب لها النجاح ، وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات الواحدة تلو الأخرى حيث حاول المسفاة العودة للمباراة وتسجيل هدف يرفع من معنويات لاعبيه في ظل رغبة الأرياف في زيادة الغلة وشهدت الدقيقة (٦٨) تسجيل الهدف الأول للمسفاة بواسطة اللاعب سيف الشكيلي ، وفي ظل تراجع الأرياف للدفاع عن مرماه تمكن اللاعب محمود السيابي من تسجيل هدف التعادل للمسفاة في الدقيقة (٧٣) لتشتعل الإثارة والندية في الدقائق الأخيرة من المباراة لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي(٢/‏‏٢) لتحسم النتيجة بركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الأرياف بنتيجة(٤/‏‏٢) وتأهله كطرف أول للنهائي.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق الرائد من تخطي فريق الوشيل بركلات الترجيح بنتيجة (٤/‏‏٣) بعد تعادلهما السلبي بدون أهداف في زمن المباراة الأصلي، وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين وتبادل الهجمات طول شوطي المباراة التي اتسمت بالندية والإثارة ونظرا لتقارب مستوى لاعبي الفريقين لم يتمكن أحدهما من الوصول لمرمى الآخر لتحسم المباراة بركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الرائد ليكون الطرف الثاني في النهائي.