نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سلامة يدعم الاتحاد السكندرى قبل لقاء مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد سلامه القائم بأعمال رئيس نادى الاتحاد السكندرى على متابعة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بناديه قبل مباراة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل.

والتقى محمد سلامه بالجهاز الفني واللاعبين وطالبهم بطى صفحة مباراة المصرى والتركيز في مباراة مودرن سبورت.

وطالب سلامه اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز فى مباراة مودرن سبورت من أجل تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية لرسم الفرحه على وجوه الجماهير السكندرية.

وخسر الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى خارج ملعبه يوم الجمعة الماضي أمام المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع مودرن سبورت فى السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.