فاركو: ياسين مرعي يمتلك شخصية الأهلي.. وسينضم لقائمة المنتخب قريبا

تحدث عاطف حنفي المشرف العام على الكرة بنادي فاركو، على تعادل فريقه امام إنبي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز

وقال حنفي في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: نحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب رحيل اغلب عناصر الفريق الأساسية والخبرة

و أضاف: كنا اقرب للفوز على انبي ولكن اشكر اللاعبين واحنا عانينا في فترة الانتقالات بسبب رحيل بعض العناصر الأساسية ولاعبي الفريق يحتاجون إلى عديد من الوقت.



وتابع: ياسين مرعي لاعب ذو شخصية وثبات، وهذا ظهر في مباراة الاهلي ومودرن سبورت

وأختتم: تي شيرت الأهلي ثقيل على أي حد، وياسين مرعي سيصنع تاريخ مع الاهلي وسينضم لقائمة المنتخب قريبا