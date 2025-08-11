نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 هدفا و4 بطاقات حمراء وستة تعادلات.. أبرز الأرقام والإحصاءات في الجولة الأولى من دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من افتتاح مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بتعادل فريق غزل المحلة أمام البنك الأهلي.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات التي جاءت في الجولة الأولى من دوري نايل.

1- شهدت الجولة الأولى 15 هدفا، وجاء فريق المصري البورسعيدي على الصدارة برصيد 3 أهداف، كأعلى الفرق تسجيلا للأهداف في الجولة الأولى.

2- أخرج حكام الجولة الأولى من دوري نايل 4 بطاقات حمراء، من نصيب كل من:

بيراميدز، وادي دجلة، المصري البورسعيدي، الإسماعيلي.

3- انتهت 6 مباريات بالتعادل، بواقع 4 مباريات بالتعادل السلبي، ومباراتين بالتعادل الإيجابي.

4- شهدت مباريات الجولة الأولى من دوري نايل، تسجيل 4 أهداف في شوط المباراة الأول، كذلك 11 هدفا في شوط المباراة الثاني.

5- حامل اللقب في النسخة الماضية فريق الأهلي ووصيف الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية فريق بيراميدز، سقطوا في فخ التعادل أمام فريق مودرن سبورت ودجلة على الترتيب.

6- يعد فريق الأهلي أكثر الفرق تسديدا في الجولة الأولى من دوري نايل،. بواقع 16 تسديدة، منهم 4 ما بين العارضة والقائمين.

7- يعتبر فريق البنك الأهلي أعلى الفرق حصولا على الضربات الركنية في الجولة الأولى من دوري نايل، بواقع 11 ضربة ركنية محتسبة على فريق غزل المحلة.

8- لم ينجح أيا من الفرق الصاعدة من دوري المحترفين إلى الدوري المصري الممتاز في الجولة الأولى من تحقيق الفوز، حيث خسر المقاولون العرب ونظيره كهرباء الإسماعيلية، بينما تعادل دجلة أمام فريق بيراميدز.

9- نجح 11 فريقا في الحفاظ على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في مباريات الجولة الأولى من دوري نايل.

10- لاعب واحد فقط نجح في تسجيل هدفين خلال مباريات الجولة الأولى من دوري نايل، وهو اللاعب الجزائري القاطن في صفوف فريق المصري البورسعيدي عبد الرحيم دغموم.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة السادسة مساء الخميس المقبل، بمواجهتين زد أمام سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت.

