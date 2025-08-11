الرياضة

بيبو: تعادل الفرق الكبيرة في أول جولة ليس مقياسا.. والفوز على كهرباء الإسماعيلية مهم لنا

0 نشر
0 تبليغ

بيبو: تعادل الفرق الكبيرة في أول جولة ليس مقياسا.. والفوز على كهرباء الإسماعيلية مهم لنا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيبو: تعادل الفرق الكبيرة في أول جولة ليس مقياسا.. والفوز على كهرباء الإسماعيلية مهم لنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، على فوز فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيبو: تعادل الفرق الكبيرة في أول جولة ليس مقياسا.. والفوز على كهرباء الإسماعيلية مهم لنا

وقال بيبو في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباريات الموسم دا في منتهى الصعوبة في المباريات للاندية الفرقة الصاعدة.

وأضاف: مفيش وقت لإهدار النقاط المباريات كلها في منتهى الصعوبة، وعالجنا العديد من الأخطاء التي وقعنا بها في المباريات، والبدايات دائما صعبة

وتابع: شئ إيجابي تحقيق الفوز في أول مباراة في الدوري، لدينا  أحلام مشروعة ولدينا فريق جيد ومجموعة من الشباب مميزين، وتعادل الفرق الكبيرة في أول جولة ليس مقياسا على شئ.
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا