نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيبو: تعادل الفرق الكبيرة في أول جولة ليس مقياسا.. والفوز على كهرباء الإسماعيلية مهم لنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق الجونة، على فوز فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيبو: تعادل الفرق الكبيرة في أول جولة ليس مقياسا.. والفوز على كهرباء الإسماعيلية مهم لنا

وقال بيبو في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مباريات الموسم دا في منتهى الصعوبة في المباريات للاندية الفرقة الصاعدة.

وأضاف: مفيش وقت لإهدار النقاط المباريات كلها في منتهى الصعوبة، وعالجنا العديد من الأخطاء التي وقعنا بها في المباريات، والبدايات دائما صعبة

وتابع: شئ إيجابي تحقيق الفوز في أول مباراة في الدوري، لدينا أحلام مشروعة ولدينا فريق جيد ومجموعة من الشباب مميزين، وتعادل الفرق الكبيرة في أول جولة ليس مقياسا على شئ.

