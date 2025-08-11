نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: بعت لبيراميدز 3 لاعبين بـ 160 مليون ولا يوجد نادي في مصر لم أحصل منه على أموال طائلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بعت لنادي بيراميدز 3 لاعبين مقابل 160 مليون جنيه.

وتابع فرج عامر خلال تواجده ضيفًا على بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة:" بعت لبيراميدز المهدي سليمان وبكار وعبدالله بكري مقابل 160 مليون جنيه".

وأضاف:" بازل السويسري اشترى أحمد حمودي مقابل 2 مليون يورو، وقلت للمفاوض من نادي بازل عندما تصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يجب أن تدعوني لحضور المباراة، وهذا كان بناءًا على التعاقد مع نوعية لاعبين موهوبة مثل حمودي وكان أحد الأعمدة الأساسية لصعود سموحة للدوري الممتاز".

وأكمل:" حمودي لم يعطي الكرة مثلما أعطت الكرة، كان قريب من التسجيل في مرمى ريال مدريد والقائم منع ذلك".

واستطرد فرج عامر:" إذا قلت للكابتن محمود الخطيب إن نادي الزمالك يريد التعاقد مع لاعب معين من سموحة يقول " خلاص وديه الزمالك "، علاقتي بالكابتن الخطيب تمنعني من مساومته".

واختتم:" لا يوجد نادي في مصر لم أحصل منه على أموال طائلة في الصفقات لأنني استطيع التفاوض جيدًا مع كل الأندية وعلاقتي جيدة بالكل".

