إصابة نجم ريال مدريد تربك خطط تشابي ألونسو قبل انطلاق الموسم

أحمد جودة - القاهرة - تلقى ريال مدريد واحدة من أسوأ الأخبار خلال تدريبات هذا الأسبوع، بعد تعرض الفرنسي إدواردو كامافينغا لانتكاسة جديدة في إصابته السابقة، وذلك خلال الحصة التدريبية في المدينة الرياضية بمدريد.

الإصابة جاءت في وقت حساس للغاية، حيث يواصل تشابي ألونسو وطاقمه الفني وضع ملامح التشكيلة الأساسية للموسم الجديد 2025-2026، لكنهم سيفتقدون خدمات لاعب الوسط المتعدد المهام مع بداية المشوار. ويؤكد المقربون من النادي أن الإصابات المتكررة لكامافينغا الموسم الماضي كانت سببًا رئيسيًا في تقليص فرصه في التواجد أساسيًا وحصد دقائق لعب مؤثرة.

في مكاتب فالديبيباس، لم تكن ردة الفعل مختلفة، إذ عبّر الرئيس فلورنتينو بيريز عن أسفه قائلًا: "الفتى لا يستحق ما يحدث له". ويعد كامافينغا ركيزة أساسية في مشروع النادي، إلى جانب مواطنه أوريلين تشواميني، لشغل مركز الارتكاز الدفاعي لسنوات طويلة، وهو ما يفسر رفض الإدارة التوجه نحو صفقات مثل رودريغو هيرنانديز.

وبغياب كامافينغا، تزداد مكانة تشواميني في التشكيلة، حيث من المتوقع أن يكون هو الخيار الأول في مركز الارتكاز، مع إمكانية توظيفه كقلب دفاع عند الحاجة.

التقارير الطبية الصادرة عن النادي أكدت إصابته بـ التواء في الكاحل الأيمن، وهي إصابة قد لا تتطلب فترة طويلة للتعافي، لكنها ستبعده على الأرجح عن انطلاقة الدوري الإسباني، وتضع مشاركته في الجولات الأولى من دوري أبطال أوروبا محل شك.

وتعتبر هذه الإصابة ضربة مؤلمة للاعب الشاب، الذي كان يطمح لإثبات نفسه كأحد أبرز عناصر الفريق في عهد تشابي ألونسو، خاصة مع بداية صفحة جديدة تتيح لكل لاعب فرصة حجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

