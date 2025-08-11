نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: ريبيرو لم يكن الخيار الأفضل للأهلي.. ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي لم يكن الخيار الأفضل عقب رحيل السويسري مارسيل كولر عن الفريق.

كريم رمزي: ريبيرو لم يكن الخيار الأفضل للأهلي.. ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أتفق مع البعض بأن ريبيرو لم يكن الخيار الأفضل للأهلي بعد مارسيل كولر، ولكن مازال مبكرا على المطالبة برحيله

وأضاف رمزي: كأس العالم للأندية ليس مقياسا للحكم على المدرب، وأيضا مباراة مودرن سبورت ليس الفيصل في مصير المدرب، وهذه أول مباراة للاهلي في الدوري الممتاز، مازال مبكرا للحديث عن مصيره

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: ريبيرو يحتاج ما لا يقل عن 10 مباريات أخرى في الدوري من أجل الحكم عليه، والحديث عن مصيره سواء بالبقاء أم الرحيل

