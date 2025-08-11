نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يحضر الاجتماع التحضيري الثاني لمباراة أوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم، الاجتماع التحضيري الثاني والذي جمع بين مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ومسئولي نادي بيراميدز بطل قارة إفريقيا من أجل الاتفاق على ترتيبات مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد الاجتماع الاتفاق بين مسئولي الفيفا وبيراميدز على تحديد الساعة التاسعة من مساء يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بتوقيت القاهرة، موعدا للمباراة على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكذلك تم التنسيق على وصول بعثة نادي أوكلاند سيتي إلى القاهرة يوم ١٢ سبتمبر حيث ستقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، وسيخوض الفريق تدريبا واحدا فقط على استاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء يوم ١٣ سبتمبر، قبل المواجهة الهامة.

