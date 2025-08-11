نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خماسي بيراميدز ينتظم في معسكر منتخب مصر تحت 18 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم خماسي نادي بيراميدز الشباب في معسكر منتخب مصر تحت ١٨ سنة بقيادة المدير الفني وائل رياض، وهو المعسكر المقام حاليا.

وبواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تدريباته على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار محاولة الجهاز الفني علي الاستقرار على عناصر الفريق قبل الدخول في مرحلة المواجهات الودية، حيث يستمر المعسكر حتى 14 أغسطس الجاري في إطار تحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال إفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس إفريقيا تحت 20 سنة العام المقبل.

وانضم من نادي بيراميدز لمعسكر منتخب الشباب اللاعبون الخمسة، حارس المرمى مروان ناصر، بالإضافة إلى اللاعبين معتز محمد ويوسف محمود (شيكا)، وعمر أحمد (بويا)، وعبد الله بدير.

