نجم الدوري الألماني يختار النصر السعودي.. رفض كل العروض من أجل كريستيانو رونالدو

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة السعودية إن هناك عرض ضخم من قبل إدارة نادي النصر، للتعاقد مع نجم الدوري الألماني وبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بناء على طلب الجهاز الفني.

كانت إدارة نادي النصر قد تعاقدت مع المدير الفني السابق لفريق الهلال خورخي جيسوس، لتولي العارضة الفنية من بداية الموسم الحالي مع إمكانية التمديد لموسم اضافي.

كومان يرفض الاستمرار مع بايرن ميونخ

أوضحت الصحافة

اتفقت إدارة بايرن ميونيخ مع النصر السعودي، على تفاصيل الصفقة بعد الاتفاق على كل البنود الشخصية مع كومان.

سيوقع كومان صفقة لمدة ثلاث سنوات في النصر، وهي جزء من المشروع الطموح بعد إينجو مارتينيز وجواو فيليكس.

الطبي والتوقيع هذا الأسبوع



يسعى فريق النصر للتعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية، لتحقيق بطولات مع كريستيانو رونالدو

