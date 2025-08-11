نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة إيسكو تعيد فتح ملف انتقال سيبايوس إلى ريال بيتيس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهدت فترة التحضير للموسم 2025-2026 تطورًا مفاجئًا قد يؤثر على خطط ريال مدريد، بعد تعرض إيسكو ألاركون، نجم ريال بيتيس، لإصابة ستبعده عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر، ما يمثل ضربة قوية للفريق الأندلسي. هذه الظروف أعادت إلى الواجهة شائعات عودة داني سيبايوس إلى إشبيلية لارتداء قميص بيتيس من جديد.

سيبايوس، صاحب الرقم 19 في ريال مدريد، لم يُخفِ في مناسبات سابقة رغبته في الرحيل بحثًا عن دور أكبر، ورغم فشل محاولاته السابقة، فإن الوضع الحالي يبدو مناسبًا لخطوة العودة، شرط أن يقدم بيتيس عرضًا ماليًا يلبي مطالب النادي الملكي. وفي حال رحيله، بدأ فلورنتينو بيريز وإدارته بالفعل دراسة أسماء لتعويضه.

الخيار الأساسي، كما هو معتاد في سياسة النادي، سيكون التعاقد مع موهبة شابة، ويتصدر القائمة كيس سميت، لاعب الوسط الهولندي الذي يجذب أنظار أندية النخبة الأوروبية، إلى جانب أنغيلو شتيلر، الذي سبق أن استبعده ريال مدريد من حساباته، لكن إمكانية ضمه كحل سريع لتعويض سيبايوس تبقى قائمة.

كما يدرس النادي خيار التعاقد مع لاعب وسط أكثر خبرة في المستويات العليا، على ألا يتجاوز عمره 30 عامًا، بما يتماشى مع خطة الإحلال والتجديد في صفوف الفريق. ويبرز هنا اسما إكسيكويل بالاسيوس، لاعب باير ليفركوزن، وهوجو لارسون، لاعب آينتراخت فرانكفورت، واللذان يعرفهما تشابي ألونسو جيدًا من تجربته التدريبية في البوندسليغا.

حتى الآن، لم يحسم ريال مدريد قراره النهائي بشأن أي من هذه الأسماء، مفضلًا الانتظار لمعرفة موقف سيبايوس، إذ يود ألونسو الاحتفاظ به هذا الموسم، لكن في حال إصراره على الرحيل، فإن إدارة النادي لن تعترض شريطة وصول عرض مالي مناسب.