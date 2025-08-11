نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدير ميليتاو يبدأ الموسم احتياطيًا مع ريال مدريد بقرار من تشابي ألونسو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل البرازيلي إيدير ميليتاو خطف الأضواء في معسكر ريال مدريد الإعدادي للموسم الجديد، بعد المستويات المميزة التي قدمها تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث سجل هدفًا في المباراة الودية أمام ليغانيس التي أقيمت مؤخرًا في مدينة فالديبيباس الرياضية. ورغم هذا الأداء، اتخذ الجهاز الفني قرارًا واضحًا بشأن دوره مع بداية الدوري الإسباني.

الخطة المبدئية تقضي بأن يبدأ ميليتاو الموسم على مقاعد البدلاء خلف الثنائي هويخسن – روديغر، مع إمكانية منحه مكانًا أساسيًا تدريجيًا إذا حافظ على جاهزيته البدنية، خاصة في ظل حاجة روديغر للراحة بعد معاناته من مشاكل بدنية في الموسم الماضي. الجهاز الفني يدرك أن خط الدفاع من أكثر المراكز التي تتطلب عملًا مكثفًا، خصوصًا بعد تراكم الإصابات على مدار المواسم الأخيرة.

ميليتاو يدخل هذا الموسم بفرصة أفضل للتناوب بين التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، بخلاف ما حدث قبل عام عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي أمام أوساسونا نتيجة ضغط المباريات. ألونسو لا يريد المخاطرة بإجهاد ركبته مجددًا، مفضلًا متابعته يومًا بيوم لضمان استمراره دون انتكاسات.

عقد ميليتاو مع ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2028، وهو من الملفات التي ستُعاد دراستها في النادي خلال الـ12 شهرًا المقبلة بناءً على مستواه وأدواره مع الفريق. المدرب الإسباني يقدّر قدرته على الخروج بالكرة من الخلف ودفع خط الضغط للأمام عند مشاركته.

يُذكر أن ريال مدريد ضم ميليتاو في صفقة بلغت 50 مليون يورو قادمًا من بورتو البرتغالي بعد بروزه مع ساو باولو البرازيلي. وانفجر أداؤه في عام 2021 تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، ليحقق بعد عام واحد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا مع الملكي في نهائي باريس أمام ليفربول.

