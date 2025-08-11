نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فتح نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، مفاوضات مع مانشستر سيتي من أجل ضم اللاعب سافينيو.

توتنهام يفاوض مانشستر سيتي لضم سافينيو

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام في حاجة ماسة إلى تعزيز هجومه بعد رحيل سون هيونج مين إلى لوس أنجليس إف سي الأمريكي وإصابة جيمس ماديسون الخطيرة في ركبته.

وفشلت محاولات توتنهام في ضم قائد فريق نوتنجهام فورست مورجان جيبس وايت الشهر الماضي، ونقل توتنهام انتباهه إلى المهاجم سافينيو، متعدد المواهب، ولكن ماتزال المفاوضات مع مانشستر سيتي في مرحلة مبكرة.

وانضم الجناح البرازيلي سافينيو لمانشستر سيتي في صيف 2024 ولعب 48 مباراة في موسمه الأول تحت قيادة المدرب جوسيب جوارديولا.

في أغلب الأوقات، لعب سافينيو على الجناح الأيمن مع مانشستر سيتي، وسجل ثلاثة أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة الموسم الماضي، بعدما صنع اسمه مع تروا قبل أن يتألق مع فريق جيرونا في الدوري الإسباني خلال موسم 2023 / 2024.

وسجل سافينيو 11 هدفا لجيرونا عندما كان يلعب في مركز الجناح الأيسر، وإذا تم التوصل لاتفاق بين توتنهام ومانشستر سيتي، فإن سافينيو /21 عاما/ سيكون البديل الطبيعي للقائد السابق سون.

ورغم الموسم الأول المشجع لسافينيو مع مانشستر سيتي، زاد وصول ريان شرقي هذا الصيف من حدة المنافسة في الهجوم، وقد يقرر جوارديولا الاستغناء عنه الآن.