رومينيجه يشيد ببطولة كأس العالم للأندية

أشاد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية، وقال إن ارتفاع رواتب اللاعبين من بين الأسباب التي جعلت الأندية تشارك في مثل هذه البطولة.

وقال رومينيجه لمجلة "كيكر" الرياضية اليوم الإثنين، إنه لا يريد "التهويل" بالنسبة للعبء الإضافي على اللاعبين في البطولة التي أقيمت مؤخرا في أمريكا.

وقال عضو مجلس إدارة بايرن:" كلاعب سأكون سعيدا بالمشاركة في مثل هذه البطولة. بالطبع كأس العالم للأندية يعني الكثير من المباريات في هذا الموسم ولكن يجب أن تقول أيضا: هذه البطولة تقام كل أربعة أعوام فقط".

وأضاف:"والكثير من اللاعبين- إلى جانب مستشاريهم- ساهموا في هذه الوضعية. فهم يطالبون برواتب أعلى وأعلى، مما يجبر الأندية على اللجوء إلى مصادر دخل إضافية. ولهذا تظهر صيغ جديدة".

وأردف:"على الجانب الآخر، أرى القليل من الاستعداد لتخفيض الرواتب. وهذا تناقض يجب معالجته بوضوح".

وقدمت بطولة كأس العالم للأندية جائزة مالية شاملة تقدر بنحو مليار دولار. ووصل بايرن ميونخ إلى دور الـ32 في البطولة التي تقام بمشاركة 32 فريقا، وفاز بها فريق تشيلسي الإنجليزي، والتي حلت محل كأس القارات للمنتخبات الوطنية والتي كانت تقام في الماضي كل أربعة أعوام.

وقال رومينيجه إن مونديال الأندية كان لزيادة ظهور بايرن في الخارج، وإن مبيعات القمصان ارتفعت سبعة أضعاف في أمريكا. كما تحدث عن نسب مشاهدة تلفزيونية جيدة في ألمانيا رغم الانتقادات الكثيرة التي سبقت البطولة

وقال:" العديد من لاعبي المنتخب الوطني كانوا سيشاركون في بطولة كأس القارات في أمريكا، دون إضافة أي قيمة للنادي".

وأضاف:" الآن بايرن قادر على تقديم نفسه على المسرح العالمي، واكتساب جماهير جديدة وتحقيق فائدة مالية. من المفيد أن نفكر خارج الصندوق من حين لآخر".

وأكد رومينجيه:"في الحقيقة، استمتعت كثيرا بالمسابقة وتابعت تقريبا كل المباريات".