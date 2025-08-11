الرياضة

ريبيرو يقرر مشاركة هذا الثلاثي أساسيا في مباراة فاركو المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

ريبيرو يقرر مشاركة هذا الثلاثي أساسيا في مباراة فاركو المقبلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبيرو يقرر مشاركة هذا الثلاثي أساسيا في مباراة فاركو المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، على عودة ثلاثي المارد الأحمر مرة أخرى للتشكيل الأساسي في مباراة فاركو المقبلة ببطولة الدوري المصري.

وأكد الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" ريبيرو قرر عودة مشاركة حسين الشحات في التشكيل الأساسي لمباراة فاركو".

وأضاف:" ويفكر كذلك مدرب الأهلي في الدفع بالحارس محمد الشناوي أساسيا في المباراة على حساب مصطفى شوبير طبقا لسياسة التدوير بين حراس المرمى الذي يعمل عليها"

وأتم:" ويدرس ريبيرو أيضا تواجد المغربي أشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي لمباراة فاركو المقبلة".
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا