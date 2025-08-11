نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المحلية مواعيد مباريات بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بمشاركة 19 منتخبًا وتستضيفها ثلاث دول هي: تنزانيا وأوغندا وكينيا وذلم خلال الفترة الممتدة من 2 حتى 30 أغسطس الحالي.

وتُعتبر هذه النسخة إحدى النسخ الموسعة من البطولة مما يعكس اهتمام الاتحاد الإفريقي بتطوير المنافسة وزيادة عدد الدول المستضيفة.

تشارك في النسخة الحالية من البطولة أربعة منتخبات عربية، هي: الجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وذلك وسط طموحات كبيرة بتحقيق نتائج إيجابية والذهاب بعيدًا في البطولة على غرار ما حققته بعض المنتخبات العربية في النسخ الماضية.

يُعد منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الشان بينما فاز كلا من منتخبي الكونغو الديمقراطية والمغرب باللقب مرتين بينما توج منتخبي تونس وليبيا بلقب واحد في نسختي 2011 و2014 على التوالي.

قسمت منتخبات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين على 4 مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: كينيا، المغرب، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، زامبيا.

المجموعة الثانية: تنزانيا، مدغشقر، موريتانيا، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: أوغندا، النيجر، غينيا، الجزائر، جنوب إفريقيا.

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو، السودان، نيجيريا.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للمحليين

- جنوب إفريقيا وغينيا الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- أوغندا والنيجر الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

