نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية تحديدا التركية لمتابعة بداية الدوري التركي في الموسم الجديد.

يُعد الدوري التركي من أكثر الدوريات الأوروبية إثارة ومتابعة في العالم العربي خاصة بعد ازدياد نجومه وأنديته الشهيرة مثل جالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش.

نجح جالاتا سراي في التتويج بلقب الدوري التركي في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة وجاء فنربخشة في المركز الثاني برصيد 84 نقطة واحتل سامسون سبور المركز الثالث برصيد 64 نقطة وجاء بشكتاش في المركز الرابع برصيد 62 نقطة.

بدأت منافسات الدوري التركي في الموسم الجديد يوم الجمعة الماضي وأقيمت خمس مباريات حتى الآن.

تحتل أندية جالاتا سراي وجوزتيبي وفونيا سبورت وانطاليا سبور وسامسون سبور المراكز الخمسة الأولى في جدول الدوري التركي حتى الآن بعد فوزهم في الجولة الأولى.

ستقام غدا مباراة واحدة بين طرابزون سبورت وكوجالي سبورت في التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية

أعلنت شبكة beIN Sports MENA أنها تمكنت من الحصول على حقوق البث الحصرية للدوري التركي الممتاز حتى عام 2027 ضمن صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 182 مليون دولار سنويًا.

وتشمل هذه الحقوق بث جميع مباريات الدوري التركي عبر قنوات beIN Sports الفضائية مع إمكانية المشاهدة بجودة HD و4K ضمن الباقات الرياضية المخصصة.

