نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية منافسات الدوري الألماني موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية تحديدا الألمانية عن موعد بداية الدوري الألماني في الموسم الجديد.

سيشهد الموسم الجديد الكثير من القوة والتنافس بين كبار أندية الدوري الألماني وخاصة بين بايرن ميونخ الذي يرغب في الحفاظ على لقبه المفضل وسط ترقب من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الذي يدخل الموسم وهدفه إثبات نفسه بعد رحيل مديره الفني تشابي ألونسو.

حددت رابطة الدوري الألماني بداية الموسم الجديد في 22 أغسطس الحالي على أن ينتهي في 16 مايو 2026.

قبل ضربة بداية الدوري، من المقرر أن يخوض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر الألماني أمام شتوتجارت بطل كأس ألمانيا يوم 16 أغسطس المقبل في مباراة تمهّد لانطلاقة موسمية ساخنة تجمع بطلي الدوري والكأس.

سيفتتح بايرن ميونخ بطل الموسم الماضي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة من العيار الثقيل أمام لايبزيج مساء الجمعة 22 أغسطس على ملعب أليانز أرينا في قمة مرتقبة ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد.

لم تعلن أي قناة حتى الآن حصولها على حقوق إذاعة مباريات الدوري الألماني في الموسم الجديد في منطقة الشرق الأوسط وإن كانت تشير التقارير الصحفية إلى اقتراب شبكة بي إن سبورتس من الحصول على الحقوق لإذاعة مواجهات الدوري الألماني.

