نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية منافسات الدوري الإسباني موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد أيام قليلة مواجهات منتظرة وقوية ضمن منافسات افتتاح الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026 والذي سيشهد صراع كبير من البداية.

موعد انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني

وستنطلق فعاليات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، يوم 15 أغسطس الجاري الموافق الجمعة المقبل، بمواجهات من العيار الثقيل.

حيث سيلتقي فريق جيرونا مع نظيره رايو فاليكانو، مساء يوم الجمعة المقبل وتحديدا في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعد فريق برشلونة هو حامل لقب بطولة الدوري الإسباني، بعدما نجح في التتويج باللقب خلال الموسم المنقضي.

