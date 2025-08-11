الرياضة

موعد بداية منافسات الدوري الإسباني موسم 2025/2026

0 نشر
0 تبليغ

موعد بداية منافسات الدوري الإسباني موسم 2025/2026

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية منافسات الدوري الإسباني موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد أيام قليلة مواجهات منتظرة وقوية ضمن منافسات افتتاح الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026 والذي سيشهد صراع كبير من البداية.
موعد انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني
وستنطلق فعاليات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، يوم 15 أغسطس الجاري الموافق الجمعة المقبل، بمواجهات من العيار الثقيل.
حيث سيلتقي فريق جيرونا مع نظيره رايو فاليكانو، مساء يوم الجمعة المقبل وتحديدا في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
ويعد فريق برشلونة هو حامل لقب بطولة الدوري الإسباني، بعدما نجح في التتويج باللقب خلال الموسم المنقضي.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا