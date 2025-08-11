نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد

ووفقا لما أعلنته رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، فإن انطلاق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026، سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري.

حيث من المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره بورنموث، في افتتاح مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي صاحبة حقوق بث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

