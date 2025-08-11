الرياضة

الكاراز يتجاوز دور الافتتاح بصعوبة في سينسيناتي وزفيريف يتأهل بسهولة

أحمد جودة - القاهرة  

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميًا، إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة بعد فوزه الصعب على البوسني دامير دجومهور بنتيجة 6-1 و2-6 و6-3 في مباراة مثيرة بينهما.

من جانبه، عبر الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث، إلى الدور ذاته بفوزه السهل 6-3 و6-3 على الأميركي نيشيش باسافاريدي.

في المقابل، ودع الأسترالي أليكس دي مينور والروسي دانييل مدفيديف البطولة بعد خسارتهما أمام رايلي أوبيلكا 6-7 و4-6.

وآدم والتون 7-6 و4-6 و1-6 على التوالي.

كما تأهل الأميركي بن شيلتون بسهولة بعد انسحاب منافسه الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيلي بسبب إصابة في الركبة

 

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

