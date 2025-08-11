نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاراز يتجاوز دور الافتتاح بصعوبة في سينسيناتي وزفيريف يتأهل بسهولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميًا، إلى الدور الثالث من دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة بعد فوزه الصعب على البوسني دامير دجومهور بنتيجة 6-1 و2-6 و6-3 في مباراة مثيرة بينهما.

الكاراز يتجاوز دور الافتتاح بصعوبة في سينسيناتي وزفيريف يتأهل بسهولة

من جانبه، عبر الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث، إلى الدور ذاته بفوزه السهل 6-3 و6-3 على الأميركي نيشيش باسافاريدي.

في المقابل، ودع الأسترالي أليكس دي مينور والروسي دانييل مدفيديف البطولة بعد خسارتهما أمام رايلي أوبيلكا 6-7 و4-6.

وآدم والتون 7-6 و4-6 و1-6 على التوالي.

كما تأهل الأميركي بن شيلتون بسهولة بعد انسحاب منافسه الأرجنتيني كاميلو أوجو كارابيلي بسبب إصابة في الركبة