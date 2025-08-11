نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، عبر السطور التالية مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين الموافق 11 أغسطس الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد أهم مباريات اليوم

الدوري التركي

طرابزون سبور ضد كوجالي سبور، الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الدوري الأمريكي

إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر تطبيق apple tv.

كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عام

مصر ضد التشيك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قنوات أون تايم سبورتس.

