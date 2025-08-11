نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح سليمان: انتقال إمام عاشور إلى الأهلي "قهرني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد صلاح سليمان نجم نادي الزمالك السابق، ان التدعيمات الجديدة التي ابرمها النادي في الصيف تحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام

وقال سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: شيكو باندا لاعب مقاتل ويمتلك إمكانيات كبيرة ولكن يحتاج إلى حدوث تفاهم مع باق اللاعبين

واضاف: خوان ألفينا من اهم الصفقات التي ابرمها الزمالك وسيضيف بقوة لاسكواد نادي الزمالك، وبشكل عام صفقات الزمالك جيدة من الناحية الفنية

وتابع: لم احزن من انضمام زيزو إلى النادي الاهلي مطلقا، وما أحزنني هو رحيل أمام عاشور إلى الاهلي

وواصل: رحيل أمام عاشور إلى الاهلي "قهرني"، لأنه لاعب كواليتي مختلف