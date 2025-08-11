نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال العدل يشيد بدور جون إدوارد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد جمال العدل، المنتج الكبير وعضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، بالدور الكبير الذي يقوم به جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، مؤكدًا أنه يُعد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الفترة الماضية، لما يقدمه من عمل احترافي وتخصص واضح يخدم مصلحة الفريق.

وأضاف العدل، في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك مع محمد أبو العلا، أن تنوع صفقات الزمالك في الموسم الحالي يُعد ميزة مهمة، خاصة وأنها لم تُكلف خزينة النادي أموالًا كبيرة، مشيرًا إلى أن انطلاقة الفريق في الدوري تؤكد أن الأمور ستكون مختلفة هذا الموسم.

وأشار إلى أن قائمة الزمالك الحالية تضم عناصر مميزة، وسيظهر مستواهم الحقيقي بعد التأقلم، مؤكدًا أن اللاعب آدم كايد يتماشى أسلوب لعبه مع هوية الزمالك داخل الملعب.

وشدد العدل على أن الزمالك هو من يصنع النجوم دائمًا، وأن انضمام أي لاعب من الفريق للمنافسين لا يُعد بطولة، معتبرًا نفسه واحدًا من جماهير النادي التي يراها أعظم ما يملكه الزمالك.