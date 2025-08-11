نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية: سنعاقب الزمالك بسبب واقعة "زيزو".. وليس لنا علاقة بشكوى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شدد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، على أن إدارة المسابقات ستغرم نادي الزمالك بسبب ما ورد في تقرير مراقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، بسب الجماهير البيضاء لأحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"سنطبق اللائحة على جميع الأندية وأي خروج عن النص من أي جمهور سيقابل بعقوبات مثلما ورد في اللائحة الخاصة بالموسم الحالي".

وعن شكوى الأهلي للمطالبة بمعاقبة جماهير الزمالك، قال المصدر:"ليس لنا علاقة بهذه الشكوى، سواء أرسل الأهلي شكوى أم لا، سنعاقب الزمالك بسبب جماهيره، ولسنا ضد نادي أو جمهور معين، لكننا ملتزمون بتطبيق اللائحة على الجميع".