ثنائي المصري ضمن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لمباراتي المغرب الوديتين

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا بقيادة الكابتن أسامة نبيه عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى المملكة المغربية لخوض المباراتين الوديتين اللتين تجمعاه بنظيره المنتخب المغربي يومي الثالث عشر والخامس عشر من أغسطس الجاري بمدينة الدار البيضاء وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم بشيلي والمقرر إقامتها خلال الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر المقبل وحتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل.



وتضم قائمة المنتخب المختارة 23 لاعبًا من بينهم الثنائي أحمد وهب وأحمد شرف لاعبي فريق الشباب تحت 20 عام بالنادي المصري.

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى فيما يشغل زميله أحمد شرف مركز رأس الحربة.