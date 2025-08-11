نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: بيزيرا يرتدي القميص 33 في أول ظهور مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رقم قميص اللاعب ألفينا بيزيرا مع نادي الزمالك وموعد ظهوره مع الفارس الأبيض.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "يستعد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، جناح نادي الزمالك، للمشاركة في أول مران له مع الفريق غدًا الإثنين، بعد انضمامه رسميًا واجتيازه الكشف الطبي بنجاح".

وأضاف: "أصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، وقد يشهد اللقاء الظهور الأول له بالقميص الأبيض".

واختتم حديثه قائلًا: "سيرتدي بيزيرا القميص رقم 33، وهو الرقم الذي عبر عن تفاؤله الشديد به".