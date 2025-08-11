تشيلسي يقسو على ميلان

تشيلسي يقسو على ميلانختم نادي تشيلسي الإنجليزي استعداداته للموسم الكروي الجديد بتحقيق فوز كبير على ضيفه ميلان الإيطالي بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي جمعتهم مساء الأحد.

وجاءت انطلاقة تشيلسي قوية حيث تقدم في الدقيقة الخامسة بهدف عكسي سجله أندريه كوبيس مدافع ميلان بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يطرد اللاعب نفسه في الدقيقة الـ 18 ليكمل الفريق الإيطالي اللقاء بعشرة لاعبين.

وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة الثامنة قبل أن يعزز ليام ديلاب النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الـ 67.

وسجل يوسف فوفانا هدف ميلان الوحيد في الدقيقة الـ70 غير أن ديلاب عاد ليسجل مجدّدًا ويختم رباعية تشيلسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل بمواجهة كريستال بالاس فيما يفتتح ميلان موسمه في الدوري الإيطالي بمواجهة كريمونيزي في 23 من أغسطس الجاري.