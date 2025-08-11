نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام المقاولون ويعود أمام مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد ربيع، لاعب الزمالك، يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث لم يتمكن حتى الآن من العودة للتدريبات الجماعية للفريق.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن اللاعب ما زال في مرحلة التأهيل، وهو ما يجعل فرص لحاقه بمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، ضعيفة للغاية.

وواصل:"ومن المنتظر أن يكون أحمد ربيع جاهزًا بنسبة كبيرة للمشاركة في مباراة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، في إطار الجولة الثالثة من المسابقة، حال إتمام برنامجه التأهيلي بنجاح واستجابته للعلاج خلال الأيام المقبلة".

واختتم:"ويعتمد الجهاز الفني للزمالك على استكمال اللاعب لفترة التأهيل دون استعجال، لتفادي أي انتكاسة قد تؤثر على جاهزيته لباقي مشوار الفريق في الموسم الجديد "٠