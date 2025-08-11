نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عبد الكريم النفطي، نجم الصفاقسي التونسي السابق، أن مواطنه علي معلول، لاعب الأهلي السابق، يُعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة التونسية، مشيرًا إلى أنه صنع تاريخًا كبيرًا مع القلعة الحمراء على مدار سنوات، وترك بصمة واضحة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج “ستاد المحور”، أن انضمام معلول إلى الصفاقسي التونسي يمثل مكسبًا فنيًا ومعنويًا كبيرًا، لما يمتلكه اللاعب من خبرات طويلة وروح قيادية داخل وخارج الملعب.

وتطرق النفطي للحديث عن سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، موضحًا أنه يعرفه منذ فترة طويلة، ويعلم جيدًا أنه يمتلك شخصية قوية وثقة بالنفس، وهي عوامل ساعدته على النجاح في مشواره الكروي حتى الآن.

وأشار النفطي إلى أن إمكانيات الجزيري الفنية والبدنية كانت تؤهله لخوض تجربة احترافية في أوروبا، لافتًا إلى أنه يرى فيه الكثير من سمات المهاجم المصري مصطفى محمد، سواء في طريقة التحرك أو الطموح الكبير لتحقيق النجاح.

واختتم النفطي تصريحاته بالتأكيد على أن الكرة التونسية تمتلك مواهب مميزة قادرة على التألق في الدوريات الكبرى، بشرط توفير الدعم المناسب والفرص الحقيقية للاعبين من أجل إظهار قدراتهم.