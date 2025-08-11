نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: أفشة تقييمه تحت الصفر.. وشحاتة يستحق العلامة الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق على ظهور أحمد سيد زيزو بشكلا جيد خلال لقاء الأحمر الأخير أمام مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري العام.

وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن زيزو ظهر بشكلا جيد مع الأهلي خلال مباراة مودرن سبورت في الدوري.

وأضاف: أفشة ظهر بشكلا سلبي خلال مواجهة الأهلي أمام مودرن وتقييمه تحت الصفر، على عكس شحاتة مع الزمالك أمام سيراميكا والذي يستحق العلامة الكاملة.

وتابع: الأنجولي شيكو بانزا لديه مشاكل كبيرة أبرزها التوتر، وعليه التركيز بشكلا أكبر، والتونسي سيف الجزيري مستواه أقل من الصفر أمام سيراميكا.